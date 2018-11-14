رئيس وزراء مقدونيا السابق يطلب اللجوء في المجر

14 نوفمبر 2018 - 12:00 ص

فر رئيس الوزراء المقدوني السابق، نيكولا جروفسكي إلى المجر؛ للهروب من السجن بتهمة الفساد في بلاده، حسبما أكدت سكوبي.



وقالت وزارة الداخلية إن بودابست أكدت أن "جروفسكي في المجر وطلب اللجوء".



وقالت الوزارة أيضاً إنها طلبت من محكمة في سكوبي استصدار مذكرة اعتقال دولية.



وكتب جروفسكي، الذي لم يسلم نفسه إلى السجن لبدء تنفيذ حكم بالسجن لمدة عامين بسبب إساءة استخدام السلطة في عام 2012، في وقت سابق على صفحته على موقع "فيسبوك" عن مكان وجوده، والخطوة التي يعتزم اتخاذها في المجر.



وأوضح: "في الأيام الأخيرة، تلقيت تهديدات لا حصر لها ضد حياتي، أنا في بودابست، وسأطلب اللجوء السياسي من السلطات المجرية".



وأعلنت السلطات عن هروب "جروفسكي" رسميًا، أول أمس الاثنين، بعدما رفض تسليم نفسه، حيث أصدرت الشرطة المقدونية مذكرة اعتقال بحقه.



ويحاكم جروفسكي أيضاً بصورة منفصلة في ثلاث قضايا أخرى تتعلق بالفساد والتنصت بشكل غير قانوني على المكالمات الهاتفية والذي أمر به أثناء وجوده في منصبه.

