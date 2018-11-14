  • الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:25 ص
بحث متقدم
صفاء الهاشم

تعليق وزير الإعلام الكويتي عن تصريحاته النائبة المثيرة للجدل

أحمد موسى وأبو تريكة

تعليق ناري لـ"موسى" على حكم حبس "أبو تريكة"

تنظيم الأسرة

شيخ أزهري: تنظيم الأسرة مخطط يهودي وهذا هو الدليل

وزير المالية

وزير المالية: السنة الحالية أصعب السنوات لهذا السبب

خاشقجي

بريطانيا تطالب السعودية بـ"محاسبة فعلية" لقتلة خاشقجي

موقف أوتوبيسات

أتوبيسات النقل العام.. بعد ما "شاخ" ركنوه في الورش

سامح شكري وزير الخارجية

مصر تحذر إسرائيل من التصعيد في غزة

مجلس النواب

مطالبات بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات

الرقابة الإدارية

تفاصيل وأرقام.. ضربات الرقابة الإدارية في أكتوبر

عادل إمام

عادل إمام: «ما حدش يقدر يعمل حاجة لإسرائيل»

رئيس وزراء مقدونيا السابق يطلب اللجوء في المجر

عرب وعالم

نيكولا جروفسكي
نيكولا جروفسكي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة..النيابة تغضب ممدوح عباس بسبب «الحمار الوحشي»

#

"الجنائية الدولية":"نصرالله" اعترف بصلته بقتلة "الحريرى"

#

هذا موقف مصر من نقل المهاجرين غير الشرعيين لأراضيها

#

مواجهات والد الزمر مع وزراء داخلية مبارك

فر رئيس الوزراء المقدوني السابق، نيكولا جروفسكي إلى المجر؛ للهروب من السجن بتهمة الفساد في بلاده، حسبما أكدت سكوبي.
وقالت وزارة الداخلية إن بودابست أكدت أن "جروفسكي في المجر وطلب اللجوء".
وقالت الوزارة أيضاً إنها طلبت من محكمة في سكوبي استصدار مذكرة اعتقال دولية.
وكتب جروفسكي، الذي لم يسلم نفسه إلى السجن لبدء تنفيذ حكم بالسجن لمدة عامين بسبب إساءة استخدام السلطة في عام 2012، في وقت سابق على صفحته على موقع "فيسبوك" عن مكان وجوده، والخطوة التي يعتزم اتخاذها في المجر.
وأوضح: "في الأيام الأخيرة، تلقيت تهديدات لا حصر لها ضد حياتي، أنا في بودابست، وسأطلب اللجوء السياسي من السلطات المجرية".
وأعلنت السلطات عن هروب "جروفسكي" رسميًا، أول أمس الاثنين، بعدما رفض تسليم نفسه، حيث أصدرت الشرطة المقدونية مذكرة اعتقال بحقه.
ويحاكم جروفسكي أيضاً بصورة منفصلة في ثلاث قضايا أخرى تتعلق بالفساد والتنصت بشكل غير قانوني على المكالمات الهاتفية والذي أمر به أثناء وجوده في منصبه.
وكان جروفسكي (48 عاما)، رئيسا للوزراء من عام 2006 حتى عام 2016، وقاد الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية القومي (في إم أر أو) حتى أواخر العام الماضي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رفع اسم طه حسين من محطة الصرف الصحي
» "القوى العاملة" تحذر المواطنين من هذا الأمر
» اقتتال داخلي في الإدارة الأمريكية بقيادة ميلانيا ترامب
» تراجع غير المسبوق لأسعار النفط عالميا
» كارثة كبرى في باكستان بسبب هذا الأمر الخطير
» قرار وزاري لإلزام المحال التجارية بهذا الأمر الهام
» قرارات جديدة للملك سلمان
» واشنطن تدرج نجل زعيم حزب الله بقائمة "الإرهاب العالمي"
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» ضبط 14 ألف رواية مقلدة داخل مكتبة في شبرا الخيمة
» مسيرات حاشدة في غزة دعمًا للمقاومة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي