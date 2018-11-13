الولايات المتحدة تسجل عجزا قدره 100 مليار دولار

13 نوفمبر 2018 - 11:40 م

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء أن الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة سجلت عجزا قدره 100 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول، أول أشهر السنة المالية الجديدة.



وجاء العجز متوافقا مع توقعات المحللين.



وقالت الخزانة إن الإنفاق الاتحادي ارتفع 18 في المئة مقارنة مع العام السابق إلى 353 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول، بينما زادت الإيرادات سبعة في المئة مسجلة 253 مليار دولار.