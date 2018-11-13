حقيقة تطوير كوريا الشمالية لبرنامجها الصاروخي

13 نوفمبر 2018 - 11:20 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة على علم بقواعد الصواريخ الكورية الشمالية التي قال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أمس، إنها سرية وتعكس تطور البرنامج الصاروخي لبيونج يانج، واصفا الأنباء بشأن تطور البرنامج الصاروخي الكوري بأنها "أخبار زائفة".



وكتب ترامب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "القصة (الخبرية) في نيويورك تايمز حول تطوير كوريا الشمالية لقواعدها الصاروخية غير دقيقة.. نعلم بشكل كامل عن القواعد التي تجري مناقشة أمرها، ليس ثمة شيء جديد - ولا شيء يحدث خارج عن الاعتيادي.. فقط المزيد من الأخبار الزائفة.. سأكون أول من يخبركم إذا ساءت الأمور".



وقالت "نيويورك تايمز"، في تقرير نشرته، أمس، بعنوان "في كوريا الشمالية، قواعد الصواريخ تشير إلى خداع كبير" إن كوريا



الشمالية ماضية قدما في برنامجها للصواريخ البالستية في 16 قاعدة صواريخ "مخفية" تم التعرف عليها في صور جديدة التقطها قمر صناعي تجاري، وأوضحتها دراسة مفصلة نشرها اليوم الإثنين برنامج "بيوند باراليل" التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز بحثي شهير في واشنطن.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الشبكة من قواعد الصواريخ كانت معروفة منذ فترة طويلة لوكالات الاستخبارات الأمريكية، لكن لم تجر مناقشتها، بينما يقول ترامب إنه نجح في تحييد التهديد النووي الكوري.



وأضافت أن استراتيجية كوريا الشمالية في خداع واشنطن قامت على تفكيك موقع أساسي لإطلاق الصواريخ البالستية - وهي خطوة بدأتها بيونج يانج ثم أوقفتها لاحقا - بينما تواصل تطوير 16 قاعدة صواريخ أخرى بما يعزز قدراتها في إطلاق الصواريخ التي تحمل رؤوسا تقليدية ونووية.

