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تعليق ناري لـ"موسى" على حكم حبس "أبو تريكة"

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أحمد موسى وأبو تريكة
أحمد موسى وأبو تريكة

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي أحمد موسى، على الحكم بحبس الكابتن محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي السابق لمدة عام بتهمة التهرب من دفع الضرائب، قائلًا: "أبوتريكة اللي عاملينه قديس مبيدفعش الضرائب"، مشيرا إلى أن التهرب من الضرائب جريمة مخلة بالشرف مثلها مثل من يُقبض عليه في قضايا الآداب".
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن محمد أبو تريكة يحصل على ما يعادل 40 ألف دولار في الشهر الواحد من "قناة تميم"، معقبًا: "مدفعتش ليه اللي عليك يا أبوتريكة، أنت مش كنت بتعمل إعلانات في النادي الأهلي مدفعتش ليه؟"


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