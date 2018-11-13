شيخ أزهري: تنظيم الأسرة مخطط يهودي وهذا هو الدليل

13 نوفمبر 2018 - 10:50 م

أكد الشيخ سعيد نعمان، أحد علماء الأزهر الشريف، أن دعوة تنظيم الأسرة مخطط يهودي لتدمير مصر.



وأضاف "نعمان"، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن مخطط تنظيم الاسرة يتسهدف من سيادة العالم، والرئيس السيسي تنموي ويجب أن نسير وراءه.



وتابع نعمان: "بدلا من سن قانون لتنظيم الأسرة يجب إصدار قانون بإلزام العمل في الصحراء"، مؤكدا أن سوء الإدارة هي سبب العشوائيات وليست الزيادة السكانية.

