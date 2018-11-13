» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

حذّر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الأيام المقبلة، حيث تصل إلى 22 درجة مئوية على القاهرة.



وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار وان» مساء الثلاثاء، أنه سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الأيام المقبلة، وسيكون هناك أمطار مصحوبة ببرق ورعد على السواحل الشمالية بالكامل والوجه البحري خاصة البحيرة وكفر الشيخ ودمياط والزقازيق ودمياط، وستصل خفيفة على القاهرة وحتى شمال الصعيد.

