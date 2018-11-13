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واشنطن تدرج نجل زعيم حزب الله بقائمة "الإرهاب العالمي"

عرب وعالم

حسن نصر الله
حسن نصر الله

المصريون ووكالات

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فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على 4 أشخاص على صلة بحزب الله اللبناني، كما أدرجت "جواد" نجل زعيم الحزب، حسن نصر الله، على قائمة "الإرهاب العالمي".
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، في بيان، أنه تم إدراج 4 أشخاص على قائمة العقوبات لاتهامهم "بقيادة أنشطة عملياتية ومالية واستخباراتية في العراق".
وقال البيان إن الأشخاص الأربعة "عملوا كوكلاء إرهابيين للنظام الإيراني وسعوا لتقويض السيادة العراقية واستقرار الشرق الأوسط".
والأشخاص الأربعة هم: شبل محسن عبيد الزيدي (عراقي) ويوسف هاشم وعدنان حسين كوثراني ومحمد عبد الهادي فرحات (لبنانيون)، حسب البيان.وهذه العقوبات تجمد أي أصول للأشخاص الأربعة في الولايات المتحدة، وتمنع الأمريكيين من التعاملات التجارية معهم.
وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله، على قائمة "الإرهاب العالمي".
وذكر البيان أن "جواد نصر الله قام خلال السنوات الأخيرة بتجنيد أشخاص لشن هجمات إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية".
واعتبر البيان جواد نصر الله "إرهابيا عالميا". -

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