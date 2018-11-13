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سولاري مدربًا لريال مدريد حتى صيف 2021

الرياضة

سانتياجو سولاري
سانتياجو سولاري

المصريون ووكالات

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعيين المدرب المؤقت للفريق الكروي الأول سانتياغو سولاري مديرًا فنيًا للفريق حتى صيف 2021.
ووفقًا لموقع النادي الالكتروني، "وافقت إدارة النادي خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على تعيين سولاري مديرًا فنيًا للفريق الأول حتى صيف 2021".
وكانت إدارة الملكي قد أسندت مهمة الفريق للمدرب الأرجنتيني بشكل مؤقت عقب رحيل جولين لوبيتيغي المدرب السابق للفريق بعد الهزيمة الكبيرة من الغريم التقليدي برشلونة في الدوري الإسباني (الليغا) بنتيجة 1-5 في مباراة الكلاسيكو.
ونجح سولاري في فرض نفسه على إدارة الريال التي كانت حائرة في اسم المدرب الجديد لتجد ضالتها في سولاري بعد 4 مباريات حقق فيها الفوز بواقع مباراتين في الليغا وواحدة بدوري أبطال أوروبا وواحدة في بطولة كأس الملك.
سولاري (42 عامًا)، أحد نجوم كرة القدم الأرجنتينية ولعب للعديد من الأندية الكبيرة أهمها ريفر بليت وسان لورينزو الأرجنتينيين وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وانتر ميلان وأتلانتا الإيطاليين.
ولا يمتلك سيرة ذاتية كبيرة كمدرب وتعد هذه هي التجربة الحقيقية الأولى له بعد تدريب فريق الشباب بريال مدريد ثم ريال مدريد كاستيا . 

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