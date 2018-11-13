  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:51 م
بحث متقدم
خاشقجي

بريطانيا تطالب السعودية بـ"محاسبة فعلية" لقتلة خاشقجي

موقف أوتوبيسات

أتوبيسات هيئة النقل العام.. «تكهين» مع سبق الإصرار

أمطار

أمطار غزيرة وبرق ورعد الأيام المقبلة

سامح شكري وزير الخارجية

مصر تحذر إسرائيل من التصعيد في غزة

مجلس النواب

مطالبات بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات

الرقابة الإدارية

تفاصيل وأرقام.. ضربات الرقابة الإدارية في أكتوبر

عادل إمام

عادل إمام: «ما حدش يقدر يعمل حاجة لإسرائيل»

الحزب الناصري

الناصريون.. اختفاء طوعي أم سكوت قسري؟

الملك سلمان

قرارات جديدة للملك سلمان

حريق الكنيسة

حريق يلتهم مصنع أساس بالنزهة

موظف يهتك عرض طفلة وسط حدائق البرتقال

قضايا وحوادث

ترحيل مصري «هتك حرمة» دبلوماسية كويتية
ترحيل مصري «هتك حرمة» دبلوماسية كويتية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

مصرع طفلة وفقدان 3 أشخاص جراء السيول في الأردن

#

مصرع طفلة في سيول الأردن

#

بالفيديو.. لبؤة تنقض على طفلة خلال عرض «سيرك»

#

"الثقافة" تسمح بعرض مسرحية مثيرة للجدل

طفلة

القليوبية

هتك عرض

مةظف

أقدم موظف، علي استدراج طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات أثناء خروجها من الحضانة بإحدى قرى مركز طوخ وقام بهتك عرضها وسط إحدى حدائق البرتقال، وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من "م" والد الطفلة "هـ" 4 سنوات بقيام المدعو «م» 55 سنة موظف باستدراج نجلته الطفلة إلى إحدى حدائق البرتقال وتجريدها من ملابسها وهتك عرضها.

تم إخطار ، مدير الأمن، فكلف المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث المركز، بسرعة كشف غموض الواقعة وضبط المتهم وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قدوم المجني عليها من الحضانة شاهدها المتهم ويسكن جار أسرتها في المنزل وقام باستدراجها بحجة إعطائها برتقال من الحديقة ملكه وعندما ذهبت معه استغل براءتها.

 وقام بتجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها وهتك عرضها وبعدها قام بالسماح لها بالعودة للمنزل وعندما عادت قصت لوالدتها ووالدها ما حدث فتوجهوا جميعا إلى المستشفى ثم إلى مركز شرطة طوخ لتحرير محضر. وتمكن النقيب مصطفى كامل، معاون المباحث، من القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط 14 ألف رواية مقلدة داخل مكتبة في شبرا الخيمة
» مسيرات حاشدة في غزة دعمًا للمقاومة
» "صلاح" يحتل المرتبة الثالثة عالميًا بعد مودريتش ورونالدو
» «رشاد»: إسقاط الجنسية عن مشوهي صورة مصر بالخارج
» إعلامية كويتية: صفاء الهاشم ستتحمل نتيجة خطئها
» الأهلي يمدد عقد "الشناوي" لموسمين قادمين
» إصابة 17 طالبة بتسمم غذائي بالزقازيق
» الفنانة أمل حجازي تؤدي العمرة: أجمل ما رأت عيني
» التحقيق في إهدار 47 مليون جنيه بنادي بلدية المحلة
» نقيب الصحفيين الفلسطينيين: عام أسود في تاريخ الصحافة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي