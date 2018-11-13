موظف يهتك عرض طفلة وسط حدائق البرتقال

13 نوفمبر 2018 - 09:35 م

أقدم موظف، علي استدراج طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات أثناء خروجها من الحضانة بإحدى قرى مركز طوخ وقام بهتك عرضها وسط إحدى حدائق البرتقال، وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من "م" والد الطفلة "هـ" 4 سنوات بقيام المدعو «م» 55 سنة موظف باستدراج نجلته الطفلة إلى إحدى حدائق البرتقال وتجريدها من ملابسها وهتك عرضها.

تم إخطار ، مدير الأمن، فكلف المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث المركز، بسرعة كشف غموض الواقعة وضبط المتهم وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قدوم المجني عليها من الحضانة شاهدها المتهم ويسكن جار أسرتها في المنزل وقام باستدراجها بحجة إعطائها برتقال من الحديقة ملكه وعندما ذهبت معه استغل براءتها.

وقام بتجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها وهتك عرضها وبعدها قام بالسماح لها بالعودة للمنزل وعندما عادت قصت لوالدتها ووالدها ما حدث فتوجهوا جميعا إلى المستشفى ثم إلى مركز شرطة طوخ لتحرير محضر. وتمكن النقيب مصطفى كامل، معاون المباحث، من القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.