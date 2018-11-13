مؤمن زكريا يجدد تعاقده مع الأهلي والإعلان خلال أيام

نجحت إدارة النادى الأهلى، فى الاتفاق مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول على التجديد رسميًا بعد الاتفاق النهائى بين الطرفين على كل بنود التعاقد.

وقالت مصادر داخل القلعة الحمراء إن مؤمن زكريا اتفق مع إدارة النادي خلال اليومين الماضيين، على أن يتم إدراجه ضمن لاعبى الفئة الأولى، ومن المنتظر أن يعلن الأهلى رسميًا عن تجديد عقد اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المصدر أن الأهلي أنهي خلال جلسته مع زكريا جميع الأزمات التى كانت سببًا في تأجيل التجديد مع اللاعب، حيث وافق الأهلي على جدولة مستحقات مؤمن المتأخرة والتى تقدّر بـ5 ملايين جنيه.

وأشار المصدر إلى أن زكريا وافق على التجديد وسيتم الإعلان خلال اليومين المقبلين -وربما الساعات المقبلة- عن تفاصيل العقد ومدته وغيرها من الأمور التى شهدتها مفاوضات اللاعب مع إدارة النادي.