رسميًا.. "سولاري" مديرًا فنيًا لريال مدريد حتى عام 2021

أعلن نادي ريال مدريد تجديد تعاقده مع المدرب الإسباني سانتياجو سولاري حتى عام 2021، بعد تحسن النتائج على يده خلال الفترة الماضية.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي جاء كالتالي:"وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد ، الذي اجتمع اليوم 13 نوفمبر 2018 ، على تعيين سانتياجو سولاري كمدرب للفريق الأول حتى 30 يونيو 2021".

وسبق للمدرب صاحب الـ50 عاما قيادة فريق كاستيا عام 2013، كما كان قريبا من تدريب بلد الوليد في وقت سابق ولكنه فضل الاستمرار داخل جدران ريال مدريد.

وتحول سولاري من قيادة كاستيا إلى الفريق الأول بعد إقالة جوليان لوبيتيجي في أعقاب خسارة كلاسيكو الليجا من برشلونة بخمس أهداف مقابل هدف.

وحقق سولاري 4 انتصارات متتالية في بداية مهمته، ليكسب ثقة جماهير وإدارة ريال مدريد، والتي قررت تجديد عقده لمدة 3 سنوات حتى عام 2021.