أمطار غزيرة وبرق ورعد الأيام المقبلة

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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تصل بالقاهرة بعد غدٍ إلى 22 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد أنه يتوقع سقوط الأمطار الغزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على السواحل الشمالية والوجه البحري خاصة البحيرة وكفر الشيخ والشرقية ودمياط، وتصل خفيفة على القاهرة وشمال الصعيد خلال الأيام المقبلة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اَخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، تقديم معتز الدمرداش، إلى أنه منذ بداية الأسبوع المقبل سيشعر المواطنين ببرودة الطقس، وينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال فترات الليل.



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