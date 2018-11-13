تشريح جثة بائع قتله شاب بسبب "جاكت"

13 نوفمبر 2018 - 09:08 م

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة بائع ملابس قتله عامل بسبب الخلاف على سعر "جاكت" بمنطقة العمرانية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليه؛ لاستكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد مقتل بائع ملابس نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر، بإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث العمرانية، أن عامل اعتدى على المجني عليه بمطواة بسبب الخلاف على بيع جاكيت، مما أسفر عن مقتله، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



