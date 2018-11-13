مصر تحذر إسرائيل من التصعيد في غزة

13 نوفمبر 2018 - 09:02 م

طالبت وزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، إسرائيل بـ"الوقف الفوري لكافة أشكال الأعمال العسكرية" في غزة، محذرة الاحتلال من تصعيد الأعمال العسكرية.

وأعربت الخارجية، في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا.

وطالبت مصر إسرائيل بـ"الوقف الفوري لكافة أشكال الأعمال العسكرية"، ونوهت إلى ضرورة وأد العنف والتصعيد لاستعادة الهدوء بشكل فوري.

وأكد البيان على أهمية الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى "تفاقُم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوض من إمكانية تحقيق السلام المنشود واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة".

وحذر البيان من "التبعيات السلبية الخطيرة لمواصلة تلك الدائرة المفرغة من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومنذ مساء الأحد، استشهد 14 فلسطينيا، بينهم 7 قتلوا عقب تسلُل قوة خاصة إسرائيلية إلى عمق قطاع غزة، و7 آخرون جراء الغارات الجوية.

وفي وقت لاحق مساء الثلاثاء أعلنت الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، في القطاع التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة مصرية.