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الفنانة أمل حجازي تؤدي العمرة: أجمل ما رأت عيني

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الفنانة أمل حجازي
الفنانة أمل حجازي

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أمل حجازى

نشرت الفنانة أمل حجازى صورة لها، من داخل الحرم المكي بعد قيامها بأداء العمرة.

ونشرت حجازى " من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "وما أجمل عطرها وتقبيلها والنظر إليها يا رب لا تحرمنا زيارتها ...سلام مني لكم من مكة المكرمة أجمل ما رأت عيناي #مكةالمكرمة #بيت_الله_الحرام #أمل_حجازي.

وكانت الفنانة اللبنانية أعلنت اعتزالها نوعية الغناء التي كانت تقدمها وارتدت الحجاب، وفضّلت أن تبتعد عن الساحة الغنائية وتقدم أناشيد دينية.


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