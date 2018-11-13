» الفنانة أمل حجازي تؤدي العمرة: أجمل ما رأت عيني

13 نوفمبر 2018 - 06:32 م

نشرت الفنانة أمل حجازى صورة لها، من داخل الحرم المكي بعد قيامها بأداء العمرة.

ونشرت حجازى " من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "وما أجمل عطرها وتقبيلها والنظر إليها يا رب لا تحرمنا زيارتها ...سلام مني لكم من مكة المكرمة أجمل ما رأت عيناي #مكةالمكرمة #بيت_الله_الحرام #أمل_حجازي.

وكانت الفنانة اللبنانية أعلنت اعتزالها نوعية الغناء التي كانت تقدمها وارتدت الحجاب، وفضّلت أن تبتعد عن الساحة الغنائية وتقدم أناشيد دينية.