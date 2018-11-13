» بالتفاصيل.. صفقة تبادلية بين المصري وإنبي

اتفق النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، مع مجلس إدارة نادي إنبي، على عقد صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبة بيناير، بناءً على رغبة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق.

وتقضي الصفقة برحيل «عمر كمال عبد الواحد»، لاعب المصري المُقيد في قائمة الانتظار، إلى الفريق البترولي، والتعاقد مع «محمد بسيوني»، لاعب الفريق السابق، من إنبي.

يذكر أن «عمر كمال» كان قريبًا من الانضمام إلى إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن رفض حسام حسن، وتم قيد اللاعب في قائمة الانتظار.