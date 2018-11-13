» "مكرم" يقترح تحويل الميليشيات لجيش نظامي بليبيا

13 نوفمبر 2018 - 06:26 م

اقترح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، تحويل المليشيات المسلحة في ليبيا إلى قوات نظامية تخضع لقيادة الدولة.

وطالب "مكرم"، خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، بتوحيد المؤسسات في ليبيا ومن بينها الجيش والشرطة والبنك المركزي كي تستقر الأمور استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضاف أن لقاء حفتر والسراج في باليرمو يدعم محاولات الاستقرار في ليبيا وأن هناك تطلعات بالوصول إلى نتائج إيجابية، لافتًا إلى أن الأوضاع على الأرض تؤكد قوة حفتر وإمكانياته الكبيرة في المعادلة الليبية لأن جزءًا كبيرًا من الشعب الليبي يدعمه.

ولفت إلى أن هناك عصابات ومافيا منظمة تعمل على نهب الثروات في ليبيا وتهريب البشر يجب السيطرة عليها.



