» الصين تتفوق على اليابان كأكبر مستورد للغاز في العالم

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تفوقت الصين على اليابان لتصبح أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي، في الوقت الذي تعزز فيه حملتها ضد التلوث طلبها على الوقود الأقل تلويثا للبيئة بينما يقلص استئناف تشغيل مفاعلات نووية في اليابان وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

وبلغ إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى أكتوبر عبر خطوط الأنابيب وكغاز مسال 72.06 مليون طن، بارتفاع بمقدار الثلث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 واستوردت اليابان نحو 69.35 مليون طن من الغاز المسال في تلك الفترة، بانخفاض 17% مقارنة بالأشهر العشرة المقابلة من 2017.

 وتستورد اليابان جميع احتياجاتها من الغاز كغاز مسال، وتعد أستراليا وقطر وماليزيا أكبر ثلاثة موردين للغاز الطبيعي المسال إلى الصين، حيث تأتي الواردات عبر خطوط الأنابيب من آسيا الوسطى وميانمار، ويتم الآن إنشاء خط أنابيب يربط بين الصين وروسيا.



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