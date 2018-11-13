» براءة نور فرحات من سب وقذف أحمد موسى

13 نوفمبر 2018 - 06:04 م

قضت محكمة جنح النزهة اليوم، الثلاثاء، ببراءة الفقيه الدستوري محمد نور فرحات من اتهامه بسب وقذف الإعلامي أحمد موسى.

وترافع المحامي طارق العوضي عن "فرحات" في القضية رقم 13888 لسنة 2018 جنح النزهة.

والمقامة من الإعلامي أحمد موسي، والذي اتهم فرحات بسبه وقذفه من خلال صفحته على موقع “الفيس بوك”.

كان الإعلامي أحمد موسى أقام جنحة مباشرة يتهم فيها الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، بسبه وقذفه عبر موقع التواصل الاجتماعي.



