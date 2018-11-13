» جماهير قاسم باشا تختار "تريزيجيه" أفضل لاعب

أعلن نادي قاسم باشا التركي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن اختيار الجناح الدولي المصري، ونجم الفريق محمود حسن «تريزيجيه» كأفضل لاعب بالمباراة التي جمعت الفريق أمام بورصا سبور، بالجولة الماضية من الدوري التركي.

وجاء اختيار اللاعب المصري صاحب الـ 24 عامًا، رجلًا للمواجهة التي جمعت فريقي قاسم باشا، وبورصا سبور بعد حصوله على النسبة الأكبر من تصويت جماهير فريق قاسم باشا على الاستفتاء الذي أجراه النادي التركي على اللاعب الأفضل بالمواجهة التي جمعته أمام بورصا سبور.

الجدير بالذكر أن تريزيجيه قد أحرز هدفًا في شباك بورصا سبور، بالجولة الثانية عشر من الدوري التركي، في المباراة التي انتهت بانتصار فريقه قاسم باشا بنتيجة 2-1.