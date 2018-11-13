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1.5 مليار يورو استثمارات "إنتيزا سان باولو" بمصر

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قال جيان ماريا جروس بيترو، رئيس مجلس إدارة بنك إنتيزا سان باولو الإيطالي، إن استثمارات البنك في مصر تقدر بنحو 1.5 مليار يورو أي ما يعادل نحو 30.3 مليار جنيه.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، رئيس مجلس إدارة بنك إنتيزا سان باولو الإيطالي والوفد المرافق له، لاستعراض أنشطة البنك في مصر وسبل التوسع فيها.

 ويمتلك انتيزا سان باولو 70.25% من بنك الاسكندرية، استحوذ عليها عام 2007، مقابل 20% لوزارة المالية، و9.75% لمؤسسة لتمويل الدولية، وتبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 8.256 مليار جنيه.

وطالب رئيس الوزراء بتعزيز دور البنك في مجال توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تلقى اهتماما خاصا من الحكومة المصرية خاصة بعد إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء.

 وأكد رئيس البنك، أنه يعتزم زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يتمتع فيها البنك بخبرات متميزة وينوي نقل تلك الخبرات إلى مصر.



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