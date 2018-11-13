23 لاعبًا بالقائمة الإفريقية الأولى للأهلي

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يواصل الجهاز الفني للنادي الأهلي مشاوراته من أجل حسم الأسماء التي سوف يتم قيدها في قائمة الفريق التي سوف تخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على قيد 23 لاعبًا في القائمة، فيما يرسل الأهلي قائمته الإفريقية الأولية بحد أقصى الساعة 12 ظهر الخميس، بحيث يحق للأهلي إضافة 7 أسماء خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وصرح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إن الفريق سيعقد عددًا من الصفقات القوية للفريق في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته، صباح الأربعاء، استعدادًا لخوض مباراة الوصل الإماراتي في كأس زايد للأندية الأبطال يوم 22 نوفمبر الجاري.

وخسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي لحساب الترجي التونسي.



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