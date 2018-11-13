  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:01 م
بحث متقدم
صورة الخبر

تسجيلات خاشقجي لا تدين "بن سلمان"

صورة الخبر

تطور جديد للديمقراطيين ضد "ترامب"

محمد صلاح

محمد صلاح أفضل لاعب في 2018

جمال خاشقجي

مفاجآت جديدة في قضية "خاشقجي"

السعد: السيسي " يد الله" التي تبطش بالإخوان

السعد: السيسي "يد الله" التي تبطش بالإخوان

الحضري

«الحضرى» يحقق رقمًا أسطوريًا جديدًا

النمنم : هذا التشريع سيجتث الإخوان

النمنم: هذا التشريع سيجتث الإخوان

المنتخب الاولمبي

موعد وسعر تذكرة لقاء الفراعنة وتونس

أوغلو يصف نظيره الفرنسي بـ"الوقح"

أوغلو يصف نظيره الفرنسي بـ"الوقح"

السيسي

الرئيس يشارك في قمة الأزمة الليبية بإيطاليا

مستشار الأمن القومي الأمريكي:

تسجيلات خاشقجي لا تدين "بن سلمان"

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

نجل خاشقجي يعلق على صورته الشهيرة مع محمد بن سلمان

#

مقال "أردوغان" في "واشنطن بوست" كاملاً

#

«بن سلمان»: مقتل «خاشقجي» بشع ولا مبرر له

#

أول تعليق من "بن طلال" على اختفاء "خاشقجي"

بلومبرج

بن سلمان

خاشقجي

بولتون

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن الأشخاص الذين سمعوا تسجيلاً لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، لا يعتقدون أنه يورِّط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عملية مقتله، كما تردد في الآونة الأخيرة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وفي حديثه في سنغافورة حيث يحضر قمة إقليمية، قال "بولتون" إنه "لم يسمع التسجيلات بنفسه"، وردا على سؤال حول ما إذا كانت التسجيلات تورط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عملية القتل، أوضح "بولتون": "هذه ليست النتائج النهائية التي أعلنوا عنها الأشخاص الذين سمعوا التسجيلات، وبالتأكيد ليس موقف الحكومة السعودية".

وقال بولتون للصحفيين اليوم الثلاثاء: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه يريد الوصول إلى  حقيقة هذا الحادث" .

وأشارت الوكالة، في تقريرها، أن تصريحات "بولتون" جاءت مغايرة لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن أحد أعضاء فريق قتل "خاشقجي" بالقنصلية السعودية بإسطنبول أمر أحد كبار المسئولين عبر الهاتف "بإخبار رئيسك" - يعتقد أنه بن سلمان– بأن المهمة قد أٌنجزت".

وقال تقرير الـ"نيويورك تايمز" إن "ضباط المخابرات ينظرون إلى التسجيل على أنه من أقوى الأدلة التي تربط بين السلطة في السعودية وبين عملية القتل، مشيرا إلى ثلاثة أشخاص مجهولين على دراية بالتسجيل".

وبدوره، قال كبير ممثلي الادعاء بالولايات المتحدة إن "خاشقجي الذي كان معارضًا لبعض القرارات في المملكة، خنق حتى الموت في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر وإن جثته قد تم تقطيعها إلى أشلاء"، متابعًا: "أن من جهة أخرى قد توقفت تركيا عن إلقاء اللوم يوما بعد يوم على الأمير محمد بن سلمان الذي يدير شؤون المملكة حاليًا".

قتلة "خاشقجي".. متعاطون للمخدرات

ولفتت الوكالة إلى أن مقتل الكاتب جمال خاشقجي، والتسريبات المثيرة حول عملية اغتياله، آثار غضباً عالمياً وشوه سمعة الأمير الشاب المتطرف، الذي سعى جاهدًا لإظهار نفسه كمصلح أكثر تفتحًا من سابقيه وتقديم نفسه على أنه حليف الولايات المتحدة الموثوق به.

ومن جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "جهاز المخابرات في بلاده لم يخف "أي شيء" عن نظرائهم الأجانب" و"أن مسئولين من العديد من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية استمعوا إلى تسجيلات صوتية لعملية القتل".

وبحسب التعليقات المنشورة في صحيفة حريت التركية، قال "أردوغان" إن "مكتب الاستخبارات السعودي الذي استمع إلى التسجيلات "صُدم"، حيث علقوا "أن المشاركين في عملية القتل يجب أن يكونوا متعاطين للمخدرات، فهم غير واعين بالمرة بما يفعلوه".

ونقلت نفس الصحيفة عن "أردوغان" قوله، وهو في طريق عودته من باريس حيث التقى بالرئيس دونالد ترامب، إنه "من الواضح أن عملية القتل كانت متعمدة وأن الأمر جاء من أعلي سلطة في المملكة"، مضيفًا أن "هناك 18 شخصًا قيد الاعتقال في المملكة العربية السعودية، وبالتأكيد القتلة هم من بينهم، لذا يجب الكشف عن من أعطى الأمر بالقتل ".

الضغط على اليمن

ونوهت الوكالة بأن برغم كل ما يحدث فالولايات المتحدة ما زالت "مترددة" بشأن اتخاذ عقوبات صارمة ضد السعودية، حليفها القوي في المنطقة، حيث إنها تحتاج لإبقاء أسعار النفط تحت السيطرة لأنها تشدد العقوبات ضد إيران، لكن قد طالبت الولايات المتحدة أن تبدأ الرياض محادثات مع نهاية هذا الشهر لإنهاء الحرب في اليمن.

وأعلن "ترامب"، في الوقت الراهن، أن "السعودية أساءت استخدام الأسلحة التي تزودها الولايات المتحدة في حملة القصف التي قادتها قوات التحالف بقيادة أمريكا في اليمن، والتي ساعدت على إطلاق أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وكشفت مصادر مقربة من الرئاسة، السبت الماضي، أن "الولايات المتحدة سوف تتوقف أيضا عن إعادة تزويد الطائرات السعودية المشاركة في الحرب بالوقود"، لافتة إلى أن "مع فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي هذا الشهر، فمن غير المرجح أن يخف الضغط على اليمن".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل: "مراتى بتحب عليا وتكلمهم على الفيس"
» محافظ دمياط تواصل إحالة مسئولين للتحقيق بسبب «بائعة الخضار»
» "المحافظين" يعد خطة تهدف إلى زيادة أعداد السائحين في مصر
» كيف يعالج زيت السمك النوبات القلبية؟
» "صلاح" يحصد جائزة أفضل عمل ترويجي في 2018
» "الصديق الغدار".. قتل صاحبه وألقى بجثته فى المصرف
» حقيقة وفاة "إليسا" في حادث بدبي
» شاب يتزوج من فتاة «دمية»: أحبها منذ 10 سنوات
» «مدبولي»: افتتاح مشروع روضة السيدة زينب ديسمبر المقبل
» موظفة تنتقم من مديرها بـ"الإبر"
» سبب غريب وراء رفض «نوال الزغبي» الزواج مرة أخرى

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي