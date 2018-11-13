» محافظ دمياط تواصل إحالة مسئولين للتحقيق بسبب «بائعة الخضار»

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دمياط

الحي

بائعة الخضار

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إحالة مسؤولين عن واقعة إيذاء إحدى بائعات الخضار بسوق 63 العمومي بمدينة رأس البر للتحقيق، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة في هذا الشأن، في الوقت الذي كانت قد نقلت فيه الكثير من المسئولين بالحي.

وكان قد قام موظفو مجلس المدينة بالوحدة المحلية برأس البر بإهانة بائعة متجولة تبيع الخضراوات والفاكهة بأحد شوارع المدينة، حيث قام الموظفون ببعثرة ما بحوزتها من بضاعة على الأرض وظلت السيدة تبكي وبجوارها أطفالها الصغار فيما حاول عدد من الأهالي مواساتها والتخفيف من معاناتها.

وقررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تكليف عماد حمدي حافظ عبدالله، بالإشراف على وظيفة رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.


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