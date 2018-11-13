«مستقبل وطن»: المنظومة الصحية تأثرت بنسبة 70% بارتفاع المعدل السكاني

13 نوفمبر 2018 - 01:26 م

قال المهندس هشام الهمامي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الوضع الحالي للقطاع الصحي تأثر بشكل كبير مع ارتفاع المعدل السكاني بنسبة قد تصل لـ70% من ناحية وأزمات اقتصادية آثرت في انخفاض معدل تطوير القطاع الصحي في مصر وخاصة عقب اندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأضاف الهمامي، أن القيادة السياسية سعت خلال الأربع سنوات الماضية علي وجه التحديد بوضع استراتيجية قوية للنهوض بالقطاع الصحي بمشاركة جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلي أن البداية كانت بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، لتحقيق الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وأعمالا لنص المادة 18 من الدستور المصرى لسنة 2014، والتى تكفل حق المواطن فى الرعاية الصحية، إضافة إلي المشروع القومي الذي اطلاقة الرئيس السيسي بالقضاء علي فيرس «سي» واعلان مصر خالية من الفيروس في إطار جدول زمني محدد.

وأردف، « وعلي الصعيد الاقتصادي، زادت مخصصات القطاع الصحي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري «2018 - 2019» بنحو 61.8 مليار جنية، بزيادة عن العام الماضي 6.9 مليار جنية، مما يؤكد دعم واهتمام جميع مؤسسات الدولة في النهوض بالمنظومة الصحية».

وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن»، أن رؤية مصر 2030 لقطاع الصحة ستكون ذات طابع اقتصادي تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمًا على العدالة والاندماج الاجتماعي بهدف تحقق التنمية المستدامة والارتقاء بصحة وحياة المواطنين.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الذي نظمها المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، والخاصة بقراءة موازنة القطاع الصحي ومصادر الإنفاق والتمويل، بحضور ممثلين عن الاحزاب السياسية، وعددًا من خبراء الاقتصاد، تمهيدًا لعرض توصياتها علي البرلمان من خلال نواب الاحزاب الممثلة.