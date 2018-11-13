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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"الهجوم على فندق الأهرامات"

فندق الأهرامات

الهجوم على فندق الاهرمات

الهجوم على فندق الاهرامات الثلاثة

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته, محاكمة 26 متهمًا، فى اتهامهم بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 19 يناير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

كانت النيابة أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات وقالت فى أمر الإحالة بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.


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