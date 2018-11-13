الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

13 نوفمبر 2018 - 01:24 م



توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار بداية من السواحل الشمالية وقد تصل خفيفة إلى القاهرة، مشيرا إلى أنها ستضرب محافظات الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية والغربية.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" مع فضائية "مصر الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن شدة الأمطار تختلف من مكان لآخر؛ لتكون من متوسطة إلى شديدة القوة على السواحل الشمالية.



وتابع: "بدأ الانخفاض في درجات الحرارة، وسيكون معدل الانخفاض درجة واحدة حتى نهاية الأسبوع، ولا يوجد نشاط للرياح، ما يجعل حركة الملاحة جيدة وتسمح بكل الأنشطة".

