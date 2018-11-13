مدبولى يتفقد منطقة مشروع "روضة السيدة زينب"

13 نوفمبر 2018 - 01:23 م

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، منطقة السيدة زينب، لمتابعة ما تم بمشروع "روضة السيدة تل العقارب سابقا" بالسيدة زينب، والتي يتم تنفيذها ضمن جهود الحكومة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.



وقال مدبولى إنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات، وتشطيبها، ومن المقرر بدء لجان التسليم، أعمال تسلمها، تمهيدا لتسكينها للمستحقين، فلابد من الاهتمام بتسليم المشروع على أعلى مستوى لأنه أصبح علامة مميزة فى منطقة السيدة زينب بوجه عام، ويلقى التصميم إشادة من الجميع، حيث إنه مستوحى من روح المنطقة، كما أن التشطيبات يتم تنفيذها على أعلى مستوى، والوحدات الجديدة ستحقق جودة الحياة لأهالينا السكان.

وأشار إلى أنه سيتم قريبا بدء تطوير منطقة المواردي، بحى السيدة زينب، بهدف خلق مزار سياحي، يقدم التاريخ، والعمارة، والحرف اليدوية، والفنون، والإنشاد الديني، وأنشطة احتفالية وثقافية، والمأكولات الشعبية، بحي السيدة زينب، في تجربة مصرية خالصة، مع ربطها بجولات سياحية بالمنطقة التاريخية بالسيدة زينب ، كما أن محافظة القاهرة وحدها يتم بها الانتهاء من تنفيذ نحو 65 ألف وحدة سكنية، لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، لتوفير حياة آمنة لأهالينا سكان هذه المناطق، وفى الوقت نفسه، العمل على عودة وجه القاهرة الحضاري، كعاصمة ثقافية تراثية، خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة .

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه يوجد 16 بلوكاً سكنياً بمشروع روضة السيدة، بنماذج مختلفة، بها 815 وحدة سكنية (نموذج غرفتين وصالة، وبه 519 وحدة بمساحة 65م2 – و156 وحدة بمساحة 72م2، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه 56 وحدة بمساحة 82م2 – و84 وحدة بمساحة 90م2)، و344 وحدة تجارية، مشيرا إلى أنه تم تسكين قاطني المشروع في وحدات بالإيجار على نفقة الحكومة، لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها.