» عامل: "مراتى بتحب عليا وتكلمهم على الفيس"

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محكمة الاسرة

الخيانة الزوجية

دعوى تطليق

تقدم عامل بدعوى تطليق أمام محكمة الأسرة بزنانيرى قائلًا: "مراتى بتحب عليا وتكلمهم على الفيس".

يقول الزوج" تزوجت مايسة بعد قصة حب عنيفة تملك قلبى تخيلتها بكل الصفات الجميلة فهى بنت الجيران.. وتظاهرت بأنها تحمل بقلبها مشاعر حب جعلتني أفعل المستحيل من أجل الزواج منها، وظل زواجنا 6 أشهر فقط".

وأضاف الزوج: أعمل ليل نهار من أجل إرضائها فكانت تحصل على مصروف يومى 100 جنيه تنفق نصفها على شحن الهاتف المحمول ودائمًا تبرر ذلك بأنها تبحث عن الملابس الجديدة ومستلزماتها في المنزل على مواقع التواصل الاجتماعي".

يوضح: "مراتى مش مركزة معايا وماسكة التلفون على طول" حتى دب القلق داخل قلبى وقمت بالتجسس عليها وفتحت الهاتف المحمول لأحصل على كميات من الغزل والحب ومكالمات جنسية بين زوجتى وآخرين ولم أنتظر طويلًا وقمت بضربها وطردها من المنزل.


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