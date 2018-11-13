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"التخطيط" تنتهى من المرحلة الثالثة فى حصر أصول الدولة غير المستغلة

الحياة السياسية

هالة
هالة

وكالات - حنان حمدتو

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أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على انتهائها من المرحلة الثالثة من تدريب المحافظات ضمن برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة بمقر معهد التخطيط القومي، وذلك لعدد 13 محافظة ضمن هذه المرحلة، وهى جنوب سيناء، القاهرة، قنا، دمياط، الإسكندرية، السويس، الغربية، كفر الشيخ، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، البحيرة والأقصر .

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في بيان لها اليوم إنه في إطار عمل وزارة التخطيط من أجل العمل علي حسن استغلال موارد الدولة وتحقيق الوفر والنفع العام تقوم الوزارة بتنفيذ والإشراف علي برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة، والذي يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام، وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية، وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، وبما يحقق النفع العام.

وأضافت أنه تم إنشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بوزارة التخطيط لحصر أصول الدولة غير المستغلة من أجل توحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، كما تم إيفاد كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الإلكتروني علي الشبكة المؤمنة مع توجيه كل ذلك لكافة المحافظات والوزارات والهيئات.

وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية، ووزارة التنمية المحلية، والرقابة الإدارية بهدف تدقيق البيانات والمعاينات الميدانية، كما تم تحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل، وأضافت وزيرة التخطيط إلى أنه يتم العمل كذلك علي إعداد منظومة متكاملة لحصر البيانات وتسجيلها إلكترونيا على شبكة مؤمنة ودعمها بالمستندات اللازمة لكافة أصول الدولة غير المستغلة، ولتعكس أرقام واقعية دقيقة تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف الأمثل في هذه الأصول.

ولفتت إلي أنه يتم تقديم التدريب للجهات المالكة بالتتابع في المعهد القومي للتخطيط لتأكيد مبدأ الشراكة ولتنسيق العمل مع ممثلي كافة المحافظات، وشرح أهداف البرنامج والمنتج النهائي المطلوب سواء نماذج حصر ورقية أو مستندات داعمة وتدريب عملي لعملية التسجيل الإلكتروني على الشبكة المركزية المؤمنة.

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