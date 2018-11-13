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تعرف على العادات الخاطئة التي تؤدي إلى ظهور "الكرش"

صحة وتغذية

الكرش
الكرش

متابعات- أمينة عبد العال

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يعتبر "الكرش" من المظاهر غير المستحبة لدي الكثيرين سواء كانوا رجالا أو نساء إلا أن هناك بعض العادات الخاطئة التي تؤدي إلى ظهوره.

وقال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن العديد من الأشخاص يمارسون بعض العادات الخاطئة التي تؤدي إلى ظهور الكرش.

ومن أبرز هذه العادات الخاطئة التي لا بد من تجنبها:

-أمراض القولون تتسبب فى تجمع السوائل فى تجويف البطن.

-عدم ممارسة المشي فهو يقوى العضلات كلها ومنها الظهر الذي إذا ضعف مال إلى الأمام، وبالتالي بروز البطن.

-كثرة تناول الدهون والسكريات أو التركيز على وجبة دسمة واحدة وإهمال الوجبات الأخرى بهدف إنقاص الوزن سريعًا.

-تناول السوائل أثناء الأكل وخاصة المشروبات الغازية.

-العنف أثناء تمارين البطن يؤدى إلى ترهل فى جدار البطن.

-تناول الطعام في وضع الوقوف وبسرعة، لذا يفضل تناوله في وضع الجلوس واجعلي ركبتيك قريبتين من صدرك.

-الكسل والخمول والنوم بعد الأكل مباشرة.

-كثرة رفع الأشياء الثقيلة بطريقة عشوائية تؤدى إلى ضعف فى عضلات البطن.

-عدم مضغ الطعام بطريقة سليمة.

-إهمال التمارين الخفيفة المخصصة أثناء الحمل وبعد الولادة والتغذية العشوائية أثناء الحمل.


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