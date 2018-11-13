الذهب يتراجع 2.5 جنيه ليسجل هذا الرقم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 604 جنيها في السوق المحلية.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:-
عيار 18: 517 جنيها
عيار 21: 604 جنيهات
عيار 24: 690 جنيها
الجنيه الذهب: 4832 جنيها
الأوقية: 1199 دولارا
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
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