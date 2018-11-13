الذهب يتراجع 2.5 جنيه ليسجل هذا الرقم

13 نوفمبر 2018 - 01:12 م

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 604 جنيها في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:-

عيار 18: 517 جنيها

عيار 21: 604 جنيهات

عيار 24: 690 جنيها

الجنيه الذهب: 4832 جنيها

الأوقية: 1199 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.