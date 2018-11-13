» كيف يعالج زيت السمك النوبات القلبية؟

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متابعات- أمينة عبد العال

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القلب

الأزمة القلبية

زيت السمك

استطاع فريق من العلماء بعد إجراء العديد من الابحاث تطوير الزيت المستخلص من السمك لعلاج الأشخاص الذين يعانون من النوبات القلبية.

وقال الباحثون إن تناول دواء قوى مشتق من زيت السمك مصاحبا مع عقار"ستاتين" يقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية وسكتة دماغية لدى بعض الأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة.

واختبرت تجربة سريرية تسمى REDUCE-IT على أكثر من 8.000 مشارك كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، أو كانوا معرضين لخطر كبير، وكان هؤلاء الأشخاص يتناولون بالفعل العقاقير المخفضة للكوليسترول لخفض مستوى الكوليسترول المرتفع فى الدم لديهم وأيضا خفض المستويات العالية من الدهون الثلاثية فى دمائهم، حيث يمكن أن يزيد ارتفاع مستوى هذه الدهون المسماة "ثلاثى الجليسريد" من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

وتم إعطاء المرضى قرصا بتركيز 2 مللجيرام من الأحماض الدهنية و "الأوميجا -3" عالية النقاب، والزيت المتواجد فى الأسماك الدهنية، مرتين يوميا وتمت متابعتهم لمدة 6 سنوات، ولوحظ أن الأفراد فى المجموعة الذين تناولوا الأوميجا - 3، أصيب نحو 17.2% منهم بنوبات قلبية مميتة أو غير مميتة أو سكتة دماغية بالمقارنة بنحو 22% لأفراد المجموعة الذين تناولوا عقارا وهميا.


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