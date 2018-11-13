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"المحافظين" يعد خطة تهدف إلى زيادة أعداد السائحين في مصر

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المحافظين
محمد على فهمي رئيس لجنة السياحة والآثار بحزب المحافظين

أمينة عبد العال

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السياحة

المحافظين

السياحة الصينية

أعلن محمد على فهمي، رئيس لجنة السياحة والآثار بحزب المحافظين، عن قيام اللجنة بإعداد خطة يتم تقديمها لوزارة الآثار  تهدف لزيادة أعداد السائحين والوصول إلي أكبر عدد ممكن من السائحين في مصر.

وأوضح فهمي، أن السياحة إلي مصر هي سياحة ثقافية في معظمها فهي تعتمد على الآثار والمزارات الأثرية في المقام الأول، وهو ما يتطلب أن تهتم به وزارة الآثار وأن يكون هناك ربط بين لجنة السياحة والآثار بالحزب  ووزارة الآثار لتطوير المتاحف والمناطق الأثرية لتصل إلي أعلي المستويات، مشيرا إلي أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة أعداد السياحة الوفدية وفي الحقيقة أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة في هذا الشأن فكلما رأينا تكرار الزيارات إلي روسيا ووصل الكثير من المسئولين الروس وبدأت بالفعل في الآونة الأخيرة وصول السياحة الروسية إلي مصر كذلك السياحة الصينية والتي تعد من أكبر أسواق السياحة إلي مصر وهناك مجهودات كبيرة تبذل مع الجانب الصيني لزيادة الأعداد الوافدة لمصر.

وأضاف أن الحزب سيقوم بعمل جولات في المدارس لشرح وتوضيح وتشجيع الطلاب إلي الذهاب إلي مواقع والمتاحف الأثرية حتى تكون هناك في أجيال تحافظ على الآثار وتهتم بها، مشيرا إلي أن هدفنا في الحزب كلجنة السياحة والآثار هو تعريف المصريين أيضا بتاريخهم وهويتهم والتعريف بتاريخ أجدادهم العظماء الذين صنعوا هذه الحضارة العظيمة.

وأكد فهمي أن الحزب يهتم بتشجيع السياحة الوافدة من الخارج وسيعمل على ذلك وتركيز كل الجهود نحو هذا الشأن لأننا بلد يمتلك كل مقاومات السياحة، مضيفا أن الحزب سيعمل على تسويق للمجال السياحي والمزارات السياحية في مصر وسيتم إعداد خطة لشرح فيها كيفية التسويق للآثار في الداخل والخارج وكذلك التسويق للشواطئ والمحميات ورحلات السفاري والسياحة العلاجية لما تمتلكه مصر من مقاومات سياحية، مشيرا إلي أن هناك خطة من جانب اللجنة لزيادة أفراد السياحة العربية بأن يقضوا أوقات أجازاتهم في مصر.

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