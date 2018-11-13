رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلى"

13 نوفمبر 2018 - 10:10 ص

أثار الوزير الأول أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري، جدلا واسعا عندما وصف شهداء ثورة التحرير بالقتلى، في كلمته بمنتدى السلام في فرنسا، عندما كان يتحدث عن الحصيلة الثقيلة للجزائر في تحقيق استقلالها.

وانتشرت بالشارع الجزائري موجة من الغضب بسبب تصريحات رئيس الحكومة الجزائرية ، والتي جاءت صادمة، حيث تم وصف شهداء ثورة التحرير بالقتلى.

وكان أويحيى قد وصف خلال كلمة في مؤتمر السلام بباريس، ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي بـ"الحرب" والشهداء الذين سقطوا فيها بـ"القتلى".

وأضاف في كلمته أن الشعب الجزائري تكبّد أهوال "الحرب"، ودفع من أجل استعادة استقلاله حوالي المليون ونصف المليون "قتيل"، وذلك بدلا من أن يصفهم بـ"الشهداء"، وهو الوصف الرسمي المعتمد في البلاد، ليجد نفسه اليوم في مواجهة انتقادات لاذعة من الرأي العام الجزائري وصلت حتّى اتهامه بالخيانة والعمالة.

وسادت حالة من الغضب علي مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت تدوينات غاضبة من تصريحات رئيس الوزراء وممثّل الجزائر في مؤتمر السلام بباريس، في حق مناضلي ثورة التحرير وشهداء الاستعمار الفرنسي، معتبرين أنها "تنال من ثوابت وقيم الجزائريين.

وقال مراقبون إن أويحيى قد يكون دقّ آخر مسمار في نعشه السياسي، فالمؤشرات كانت توحي أن مصيره حسم وأنه سيرحل عن الحكومة، خاصة بعد هجوم وزير العدل عليه، واتهامه بالتورط في حبس آلاف الكوادر المسيرة لشركات القطاع العام منتصف تسعينات القرن الماضي لما كان رئيسا للحكومة في عهد الرئيس زروال.

يذكر أن الثورة الجزائرية تعرف باسم "ثورة المليون شهيد"، وهي ثورة اندلعت بقيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية في الأول من نوفمبر لعام 1954م ضد الاستعمار الفرنسي.

ودامت طيلة سبع سنوات ونصف، استشهد خلالها أكثر من مليون ونصف مليون جزائري، واستمرت إلى أن نجحت وحقّقت أهدافها بحصول الجزائر على استقلالها في الخامس من شهر يوليو لعام 1962م.