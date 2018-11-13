  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:19 ص
بحث متقدم
رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلي"

رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلى"

الأهلي والزمالك

الجبلاية تكشف حقيقة إلغاء السوبر المصري

تعرف علي 7 دول حذفت خانة " الديانة"

تعرف على 7 دول حذفت خانة "الديانة"

محمد صلاح

موعد انضمام "صلاح" لتدريبات الفراعنة

عمرو اديب

بالفيديو..أديب: "مش عايزين نحولها لمعركة سياسية"

وصلة دجل.. اتصالات بـ "الحسين" علي الموبايل

وصلة دجل.. اتصالات بـ"الحسين" على الموبايل

ريهام سعيد

شاهد.. ظهور غريب لـ"ريهام سعيد " على الهواء

الدولار

الدولار يرتفع مجدداً في البنوك

كريمة

كريمة لأصحاب عقود الإيجار القديم: تعيشون ظلمًا وعدوانا

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تفاجئ الجمهور بمعلومة غير متوقعة عن طليقها

رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلى"

عرب وعالم

رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلي"
رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلي"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

"عبدالعال" لوزراء: توقفوا عن هذه المهاترات وإلا

#

حفظ بلاغ الصحفية مي الشامي في واقعة التحرش بها

#

"حادث مؤسف" في موكب "ماي"

#

كواليس تعرض رئيس وزراء إثيوبيا لمحاولة انقلاب

أثار الوزير الأول أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري، جدلا واسعا عندما وصف شهداء ثورة التحرير بالقتلى، في كلمته بمنتدى السلام في فرنسا، عندما كان يتحدث عن الحصيلة الثقيلة للجزائر في تحقيق استقلالها.

وانتشرت بالشارع الجزائري موجة من الغضب بسبب تصريحات رئيس الحكومة الجزائرية ، والتي جاءت صادمة، حيث تم وصف شهداء ثورة التحرير بالقتلى.

وكان أويحيى قد وصف خلال كلمة في مؤتمر السلام بباريس، ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي بـ"الحرب" والشهداء الذين سقطوا فيها بـ"القتلى".

وأضاف في كلمته أن الشعب الجزائري تكبّد أهوال "الحرب"، ودفع من أجل استعادة استقلاله حوالي المليون ونصف المليون "قتيل"، وذلك بدلا من أن يصفهم بـ"الشهداء"، وهو الوصف الرسمي المعتمد في البلاد، ليجد نفسه اليوم في مواجهة انتقادات لاذعة من الرأي العام الجزائري وصلت حتّى اتهامه بالخيانة والعمالة.

وسادت حالة من الغضب علي مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت تدوينات غاضبة من تصريحات رئيس الوزراء وممثّل الجزائر في مؤتمر السلام بباريس، في حق مناضلي ثورة التحرير وشهداء الاستعمار الفرنسي، معتبرين أنها "تنال من ثوابت وقيم الجزائريين.

وقال مراقبون إن  أويحيى قد يكون دقّ آخر مسمار في نعشه السياسي، فالمؤشرات كانت توحي أن مصيره حسم وأنه سيرحل عن الحكومة، خاصة بعد هجوم وزير العدل عليه، واتهامه بالتورط في حبس آلاف الكوادر المسيرة لشركات القطاع العام منتصف تسعينات القرن الماضي لما كان رئيسا للحكومة في عهد الرئيس زروال.

يذكر أن الثورة الجزائرية تعرف باسم "ثورة المليون شهيد"، وهي ثورة اندلعت بقيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية في الأول من نوفمبر لعام 1954م ضد الاستعمار الفرنسي.

ودامت طيلة سبع سنوات ونصف، استشهد خلالها أكثر من مليون ونصف مليون جزائري، واستمرت إلى أن نجحت وحقّقت أهدافها بحصول الجزائر على استقلالها في الخامس من شهر يوليو لعام 1962م.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. دعاء فاروق: "أنا جاية أهزق نفسي قصادكم"
» حكاية أول امرأة تُمارس مهنة الحلاقة للرجال في مصر
» ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 42 شخصًا
» تسريب قصة الفيلم الذي سيجمع عمرو دياب بدينا الشربيني
» فنانة شهيرة: لهذه الأسباب ظللت 5 سنوات أعالج من الاكتئاب
» رسالة من طفل مريض بالسرطان لأمه قبل وفاته بساعات تبُكي العالم
» أفضل الهواتف الرخيصة التي طُرحت في 2018
» الوجه الآخر لهند رستم .. هاجمت فاتن حمامة وسخرت من أحمد مظهر
» "حمار" وراء حادث الإسكندرية المروع
» عطل مفاجئ في "فيسبوك" حول العالم
» إثيوبيا ترد.. هل سد النهضة معرض للانهيار؟

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي