أشهرهم أحمد عز.. تعرف على عدد زيجات أنغام

13 نوفمبر 2018 - 10:08 ص

كشفت المطربة أنغام عن عدد زيجاتها، مؤكدة أنها تزوجت خلال حياتها 3 مرات، لافتة إلى أن من ضمن هذه الزيجات الفنان أحمد عز.

وأضافت أنغام، خلال استضافتها في برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر "ام بي سي"، أن زواجها من أحمد عز لم يكن سرا بل كان معلنا للأقارب والجيران والأصدقاء يعلمون به لكنها فضلت عدم الإفصاح عنه في الإعلام وللجمهور.

برنامج "تخاريف"، تم عرض عدة حلقات منه وحققت نجاحا كبيراً، وكان ضيوف هذه الحلقات: النجم وائل كفوري، وأمير كرارة، وإياد نصار، ونانسى عجرم، وحسن الرداد.