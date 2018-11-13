تأويل رؤية سيدنا يوسف في المنام

13 نوفمبر 2018 - 10:08 ص

رؤية سيدنا يوسف عليه السلام مناماً.

التأويل..

رؤيته في المنام دالة على الملك والخلافة، وربما كان في زمنه الغلاء والقحط وفقدان الأهل والأقارب والولد، وتدل على أن الرائي يمكر به. وتدل رؤيته على الحبس والخلاص منه وعلى القحط وعلى الحظ من النساء بسبب ملاحته وحسنه. وربما دلت رؤياه على علم الرؤيا وتفسير الأحلام، وربما ظفر بعدوه وعفا عنه. وقميصه في المنام يدل على ذهاب الهموم والأحزان والشفاء من الأمراض، فإن كان فيه دم دل على الفرقة والسجن. وإن كان مقدداً دل على التهمة.

وإن رأت المرأة يوسف عليه السلام زالت نعمتها، وضاقت بها السبل، وامتلأت بالحب لذوي الأقدار وإن كانت في شيء من ذلك تاب الله عليها وبلغت قصدها، أو تزوجت إن كانت عزباء، واستغنت إن كانت فقيرة وحسنت عاقبتها في الدنيا والآخرة. وإن رآه صغير نقص حظه من بين أخواته. ومن رأى يوسف عليه السلام فإنه يُكذب عليه ويُظلم ويُحبس وتناله شدة، ثم يملك بعد ذلك ملكاً، وينال ظفراً وعزاً وأولاداً وتخضع له الأولياء والأقارب لأن أخوته خضعوا له، ويكون كثير الصدقة والإحسان.

- ومن رأى يوسف عليه السلام فإنه يصيبه بلاء وفتنة من قبل أخوته من مكر يمكرون به حتى يسجن ثم ينجو من ذلك السجن ويعطيه الله تعالى العبادة، ويكرمه الله تعالى بالذكر والثناء ويعينه ويقويه بعد ضعفه، ويظفر بجميع أعدائه، ويعطيهم العطايا ويعفو عنهم.

- ومن رأى يوسف عليه السلام نال خيراً في غربته، وإن كان مسجوناً خلص من سجنه، وإن كان غائباً رجع إلى وطنه سالماً. وإن رآه من يطلب نكاح امرأة جميلة يملكها وينال مراده منها.

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