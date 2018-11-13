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بالفيديو.. آلاف الطلاب يتظاهرون ضد التوقيت الصيفي

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من التظاهرات
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وكالات- الدويني فولي

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خرج الآلاف من طلبة المدارس في المغرب في مظاهرات؛ احتجاجا على قرار حكومي يقضي باعتماد التوقيت الصيفي طوال العام، والإبقاء على الساعة الإضافية.

ووفق القرار الذي تمّت المصادقة عليه، الجمعة، أعلنت الحكومة أنها أقدمت على هذا القرار "تفاديا لتعدّد التغييرات التي يتم إجراؤها عدة مرات خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على مستويات متعددة، خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية".

وأبدى غالبية المغاربة تذمّرهم من قرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، لما تثيره هذه الساعة الإضافية من تداعيات نفسية وصحية سلبية على حياتهم اليومية، داعين إلى عدم الالتزام بهذه الساعة الزائدة.

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