الرئيس يشارك في قمة الأزمة الليبية بإيطاليا

13 نوفمبر 2018 - 10:01 ص

تنطلق فعاليات أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالأزمة الليبية والتي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي والمقرر انعقادها في مدينة باليرمو الايطالية بمشاركة تونس والجزائر والنيجر وتشاد وإيطاليا ورئيس وزراء روسيا ومبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج.

وتاتي هذه المشاركات للدول والقيادات تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات تليفزيونية، أن المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية سيمثل من جانبه مصر في مؤتمر باليرمو للتباحث حول كافة الجوانب المتعلقة بالقضية الليبية، بمشاركة 30 دولة.

وشدد السفير بسام راضي على أن الموقف المصري إزاء القضية الليبية واضح جدًا، ويقوم على أن الحل يجب أن يكون ليبيًا بالدرجة الأولى وأن يكون وفقًا لاتفاق الصخيرات للتسوية السياسية في ليبيا، وأن يكون هناك دعمًا للمؤسسات الوطنية الليبية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لأنه بدون وجود مؤسسة عسكرية فاعلة تبسط سيطرتها على الإقليم الليبي سيكون الحل صعباً للغاية.

كما أكد المتحدث أن مصر تدعم بقوة مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة كما تعم بصفة عامة المبادرات التي طرحتها الأمم المتحدة منذ عام 2016 وحتى الآن.

ولفت إلى أن مصر كان لها دور كبير في توحيد وتقوية الجيش الليبي، كما عقدت مصر ست جولات مفاوضات مع الأطراف الليبية. ?