هاني شاكر: "فيه ناس بتقل أدبها عليا"

13 نوفمبر 2018 - 09:57 ص



رد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على التعليقات التي يكتبها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " و"تويتر" بشأن أفراحه وأحزانه.



وقال "شاكر" خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي": "في ناس شغلها إزاي تِقل أدبها وتضايق الناس بشكل أو بآخر".



وأضاف "شاكر" قائلا: "على قد ما الفيس المفروض أنه له مميزات، لكن للأسف من ضمن عيوبه أنه أصبح فيه لغة خارجة عن حدود اللياقة والأدب".

