«أديب» يطالب «ساويرس» بـ2 كيلو ذهب

13 نوفمبر 2018 - 09:56 ص

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، صورة له وهو داخل أحد مشاريعه الخاصة بدولة ساحل العاج.

وقال في تغريدة بـ"تويتر"مصطحبًا معها صورة وهو على إحدى المعدات الثقيلة التي تستخرج الذهب: "مرحبا من منجم الذهب لدينا في ساحل العاج".

فيما وجه له الإعلامي عمرو أديب رسالة قائلًا: "2 كيلو دهب وأنت راجع الله يخليك بس نقيهم حاجة حلوة كده".

ورد عليه ساويرس بقوله: "هتعمل بيهم إيه؟".

وفد تفاعل رواد تويتر مع تغريدة "ساويرس"، حيث قال محمد الغريب: "تصدق باللي خلقك مستلف 12جنيه من فودافون مش عارف أرجعهم وخايف اشحن ياخدوهم".

وأضاف آخر: "متيجى تحفر فى مصر يمكن ربنا يبارك فى أيدك المبروكة وتلاقى كام منجم نمشى بيهم حالنا".