«أديب» يطالب «ساويرس» بـ2 كيلو ذهب

عمرو محمد
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، صورة له وهو داخل أحد مشاريعه الخاصة بدولة ساحل العاج.
وقال في تغريدة بـ"تويتر"مصطحبًا معها صورة وهو على إحدى المعدات الثقيلة التي تستخرج الذهب: "مرحبا من منجم الذهب لدينا في ساحل العاج".
فيما وجه له الإعلامي عمرو أديب رسالة قائلًا: "2 كيلو دهب وأنت راجع الله يخليك بس نقيهم حاجة حلوة كده".
ورد عليه ساويرس بقوله: "هتعمل بيهم إيه؟".
وفد تفاعل رواد تويتر مع تغريدة "ساويرس"، حيث قال محمد الغريب: "تصدق باللي خلقك مستلف 12جنيه من فودافون مش عارف أرجعهم وخايف اشحن ياخدوهم".
وأضاف آخر: "متيجى تحفر فى مصر يمكن ربنا يبارك فى أيدك المبروكة وتلاقى كام منجم نمشى بيهم حالنا".
ظهر11:44 ص
فجر
04:59
شروق
06:25
ظهر
11:44
عصر
14:42
مغرب
17:03
عشاء
18:33