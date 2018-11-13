الجبلاية تكشف حقيقة إلغاء السوبر المصري

13 نوفمبر 2018 - 09:42 ص

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة "الجبلاية"، أن الاتحاد يفكر في توفير موعد مناسب للقاء السوبر المصري بين قطبي الكرة الأهلي والزمالك بسبب ضغط المباريات وازدحام الجدول بشكل كبير مما يجعل اجاد اللاعبين أمر غاية في الخطورة.

وأضاف "عامر" في تصريحات على قناة صدى البلد، إن فكرة إلغاء السوبر ترجع إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لكنه لم يفكر في الأمر علي الإطلاق.

وتابع أنه قبل انطلاق الموسم اجتمع مع رؤساء الأندية لتوضيح الصورة وعرض فكرة إقامة الدوري من دور واحد أو من مجموعتين لتفادي الأزمة الحالية في مواعيد المباريات لكن الأندية رفضت.