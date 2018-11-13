  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:20 ص
بحث متقدم
رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلي"

رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلى"

الأهلي والزمالك

الجبلاية تكشف حقيقة إلغاء السوبر المصري

تعرف علي 7 دول حذفت خانة " الديانة"

تعرف على 7 دول حذفت خانة "الديانة"

محمد صلاح

موعد انضمام "صلاح" لتدريبات الفراعنة

عمرو اديب

بالفيديو..أديب: "مش عايزين نحولها لمعركة سياسية"

وصلة دجل.. اتصالات بـ "الحسين" علي الموبايل

وصلة دجل.. اتصالات بـ"الحسين" على الموبايل

ريهام سعيد

شاهد.. ظهور غريب لـ"ريهام سعيد " على الهواء

الدولار

الدولار يرتفع مجدداً في البنوك

كريمة

كريمة لأصحاب عقود الإيجار القديم: تعيشون ظلمًا وعدوانا

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تفاجئ الجمهور بمعلومة غير متوقعة عن طليقها

تعرف على 7 دول حذفت خانة "الديانة"

الحياة السياسية

تعرف علي 7 دول حذفت خانة " الديانة"
تعرف علي 7 دول حذفت خانة " الديانة"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

عفو أمريكي عن 8 دول للتعامل مع إيران

#

«الديهي» لـ«عكاشة»:«طين على دماغك يا أراجوز»

#

مصر ترفض إقامة «معسكرات إيواء» للمهاجرين

#

قصة 7 أفلام عربية تم منعها بسبب "الدين" و "الجنس"

حالة من الجدل تسبب فيها مقترح مشروع القانون الذي قدمه النائب إسماعيل نصر الدين بإلزام الحكومة بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

وكان نصر الدين، أكد أنه سيتقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي" ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين.

وأوضح أن "الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين، وأن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستورى يحدد طريقة تعديلها".

يأتي هذا في الوقت الذي اعتمدت فيه بالفعل بعض الدول العربية والإسلامية حذف خانة الديانة من البطاقات الشخصية لمواطنيها مثل:

السعودية:

لا توجد خانة للديانة في البطاقات الشخصية للمواطنين السعوديين؛ وذلك لأن مواطني السعودية جميعهم مسلمون، ولكن بطاقات الأشخاص المقيمين في السعودية للعمل تحتوي على خانة الديانة.

تونس:

تونس من أوائل الدول التي حذفت خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وذلك رغبة منها في تطبيق قوانين الزواج من مختلفي الديانة.

لبنان:

من المعروف عن لبنان أن بطاقات مواطنيها الشخصية لا يوجد بها خانة الديانة، ورغم ذلك فإنه من الممكن التعرف على الديانة من محل الميلاد، وذلك لأن كل منطقة هناك يقطنها أشخاص يدينون بديانة واحدة.

فلسطين:

بعد 19 سنة من طرح هذا الموضوع للنقاش، تم إصدار بطاقات الهوية الفلسطينية في عام  2014 بدون خانة الديانة.

المغرب:

لا تحتوي بطاقاتهم أيضًا على خانة الديانة ويوجد بها فقط الاسم الشخصي، وتاريخ ومحل الميلاد، والعنوان باللغة العربية والفرنسية

الأردن:

أعلنت الأردن في يونيو 2016،إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية، ولكنها جعلت الديانة وفصيلة الدم موجودين على شريحة ذكية ملحقة بالبطاقة، وقد ظهر الملك عبدالله وهو يقوم باستخراج بطاقة له وذلك دعمًا منه لهذا القرار.

ومن الدول الإسلامية أيضا التي لا تعتمد خانة الديانة في البطاقات الشخصية.

تركيا:

قررت الحكومة التركية في 2016 حذف خانة الديانة من بطاقات الهوية لمواطنيها؛ وذلك سعيًا منها للانضمام للاتحاد الأوروبي، غير أنها وضعت معلومات مفصلة عن الديانة على شريحة إلكترونية مصاحبة للبطاقة، وهي ذات الطريقة التي استخدمتها الأردن.

يذكر أن خانة الديانة في بطاقات الهوية لم يكن معمولا بها فترة الملكية، قبل أن تضاف للبطاقة الهوية عقب حركة الضباط الأحرار يوليو 1952.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. دعاء فاروق: "أنا جاية أهزق نفسي قصادكم"
» حكاية أول امرأة تُمارس مهنة الحلاقة للرجال في مصر
» ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 42 شخصًا
» تسريب قصة الفيلم الذي سيجمع عمرو دياب بدينا الشربيني
» فنانة شهيرة: لهذه الأسباب ظللت 5 سنوات أعالج من الاكتئاب
» رسالة من طفل مريض بالسرطان لأمه قبل وفاته بساعات تبُكي العالم
» أفضل الهواتف الرخيصة التي طُرحت في 2018
» الوجه الآخر لهند رستم .. هاجمت فاتن حمامة وسخرت من أحمد مظهر
» "حمار" وراء حادث الإسكندرية المروع
» عطل مفاجئ في "فيسبوك" حول العالم
» إثيوبيا ترد.. هل سد النهضة معرض للانهيار؟

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي