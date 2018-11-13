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وفاة مبتكر شخصية "سبايدر مان"

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مبتكر شخصية سبايدر مان
مبتكر شخصية سبايدر مان

وكالات- الدويني فولي

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أعلنت ابنة ستان لي، الكاتب الكوميدي الشهير، وفاة والدها، مؤسس "عالم مارفل" للقصص الهزلية، ومبتكر شخصية "سبايدر مان" عن عمر يناهز 95 عاما.

ولم تشر ابنته إلى سبب الوفاة، لكن تقارير ذكرت أن سيارة إسعاف أخذته من منزله في هوليوود في وقت مبكر من الاثنين، ثم توفي لاحقا.

وكان ستان لي المولود عام 1922 كاتبا ومحررا، وقد لعب دورا محوريا في تحول سلسلة "مارفل" إلى صرح عملاق للقصص المصورة في ستينيات القرن الماضي عندما ابتكر بالتعاون مع آخرين شخصيات أبطال خارقين أحبتهم أجيال متعاقبة من القراء الصغار.

وشارك لي في ابتكار العديد من تلك الشخصيات مثل الرجل العنكبوت (Spider-Man )، والرجال إكس (X-Men )، والرجل الأخضر هولك (Hulk )، والرجل الحديدي (Iron Man )، وثور (Thor )، وغيرها من الشخصيات الخيالية.

وأصبح هؤلاء الأبطال جزءا من الثقافة الشعبية وحققوا نجاحا كبيرا في شباك التذاكر عندما تحولت قصصهم إلى أفلام سينمائية.

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