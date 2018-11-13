  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:19 ص
بحث متقدم
رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلي"

رئيس الوزراء الجزائري يصف شهداء التحرير بـ"القتلى"

الأهلي والزمالك

الجبلاية تكشف حقيقة إلغاء السوبر المصري

تعرف علي 7 دول حذفت خانة " الديانة"

تعرف على 7 دول حذفت خانة "الديانة"

محمد صلاح

موعد انضمام "صلاح" لتدريبات الفراعنة

عمرو اديب

بالفيديو..أديب: "مش عايزين نحولها لمعركة سياسية"

وصلة دجل.. اتصالات بـ "الحسين" علي الموبايل

وصلة دجل.. اتصالات بـ"الحسين" على الموبايل

ريهام سعيد

شاهد.. ظهور غريب لـ"ريهام سعيد " على الهواء

الدولار

الدولار يرتفع مجدداً في البنوك

كريمة

كريمة لأصحاب عقود الإيجار القديم: تعيشون ظلمًا وعدوانا

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تفاجئ الجمهور بمعلومة غير متوقعة عن طليقها

ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 42 شخصًا

عرب وعالم

شاهد الآثار المدمرة لحريق غابات كاليفورنيا
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إيطاليا.. ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف إلى 30 قتيلا

#

18 قتيلًا نتيجة العواصف بإيطاليا

#

أول تعليق لـ"ترامب" على حادث المعبد اليهودي

#

مصرع وإصابة 40 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

ضحايا

قتلى

حرائق

ارتفاع

كاليفورنيا

ارتفع عدد القتلى جراء حريق "كامب فاير" الهائل في شمالي كاليفورنيا إلى 42 شخصا، ما يجعله أكثر الحرائق دموية في تاريخ الولاية منذ بدء حفظ السجلات.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوت، كوري هونيا، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين إنه تم العثور على 13 شخصا آخرين متوفين وتم التعرف على ثلاثة من إجمالي 42 ضحية، مشيرا إلى إبلاغ ذويهم.

وأضاف هونيا، أن السلطات تجلب مواردا إضافية، وأنه يجري بذل الجهود للتوصل إلى نظام سريع لتحديد هوية الضحايا من خلال فحص الحمض النووي.

وتابع: "آمل بصدق آلا آتي كل ليلة إلى هنا لأبلغ عن عدد أعلى من الضحايا"، لافتا إلى تحديد أماكن 231 شخصا كانوا في عداد المفقودين.

ومع ارتفاع عدد القتلى يوم الاثنين، أصبح حريق كامب فاير الأكثر دموية في كاليفورنيا وأكثرها تدميرا، متجاوزا بذلك حريق جريفيث بارك لعام 1933 في لوس أنجلوس، الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا.

وانتشر الحريق في حوالي 47350 هكتارا وتم احتواؤه بنسبة 30%، حسبما أعلنت إدارة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق "كال فاير".

ووفقاً لتقديرات رسمية، لن يتم احتواء حريق كامب فاير ، الذي يكافحه 5 آلاف و139 شخصا من أفراد الطوارئ، قبل نهاية الشهر الجاري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. دعاء فاروق: "أنا جاية أهزق نفسي قصادكم"
» حكاية أول امرأة تُمارس مهنة الحلاقة للرجال في مصر
» ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 42 شخصًا
» تسريب قصة الفيلم الذي سيجمع عمرو دياب بدينا الشربيني
» فنانة شهيرة: لهذه الأسباب ظللت 5 سنوات أعالج من الاكتئاب
» رسالة من طفل مريض بالسرطان لأمه قبل وفاته بساعات تبُكي العالم
» أفضل الهواتف الرخيصة التي طُرحت في 2018
» الوجه الآخر لهند رستم .. هاجمت فاتن حمامة وسخرت من أحمد مظهر
» "حمار" وراء حادث الإسكندرية المروع
» عطل مفاجئ في "فيسبوك" حول العالم
» إثيوبيا ترد.. هل سد النهضة معرض للانهيار؟

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي