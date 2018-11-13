» ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 42 شخصًا

13 نوفمبر 2018 - 09:32 ص

ارتفع عدد القتلى جراء حريق "كامب فاير" الهائل في شمالي كاليفورنيا إلى 42 شخصا، ما يجعله أكثر الحرائق دموية في تاريخ الولاية منذ بدء حفظ السجلات.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوت، كوري هونيا، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين إنه تم العثور على 13 شخصا آخرين متوفين وتم التعرف على ثلاثة من إجمالي 42 ضحية، مشيرا إلى إبلاغ ذويهم.

وأضاف هونيا، أن السلطات تجلب مواردا إضافية، وأنه يجري بذل الجهود للتوصل إلى نظام سريع لتحديد هوية الضحايا من خلال فحص الحمض النووي.

وتابع: "آمل بصدق آلا آتي كل ليلة إلى هنا لأبلغ عن عدد أعلى من الضحايا"، لافتا إلى تحديد أماكن 231 شخصا كانوا في عداد المفقودين.

ومع ارتفاع عدد القتلى يوم الاثنين، أصبح حريق كامب فاير الأكثر دموية في كاليفورنيا وأكثرها تدميرا، متجاوزا بذلك حريق جريفيث بارك لعام 1933 في لوس أنجلوس، الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا.

وانتشر الحريق في حوالي 47350 هكتارا وتم احتواؤه بنسبة 30%، حسبما أعلنت إدارة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق "كال فاير".

ووفقاً لتقديرات رسمية، لن يتم احتواء حريق كامب فاير ، الذي يكافحه 5 آلاف و139 شخصا من أفراد الطوارئ، قبل نهاية الشهر الجاري.