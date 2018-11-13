موعد انضمام "صلاح" لتدريبات الفراعنة

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عامر حسين

السوبر المصري

ينتظم اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى اليوم الثلاثاء في أول تدريباته مع المنتخب استعدادًا للقاء تونس المقرر لها الجمعة المقبلة باستاد برج العرب فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

ووصل "صلاح" إلى مطار القاهرة فى الثامنة والنصف مساء أمس قادمًا من إنجلترا.

واختار أجيرى 27 لاعبًا للمباراتين منهم 11 محترفًا وهم ‏أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازى (وست بروميتش الإنجليزي)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن (تريزيجيه) (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (باوك اليونانى)، محمد عواد (الوحدة السعودي)، سام مرسى (ويجان أتلتيك الإنجليزي)، حسين الشحات (العين الإماراتي)، على غزال (فانكوفر الكندي)، عمرو طارق (أورلاندو سيتى الأمريكي)، و16 لاعبًا محليًا هم مروان محسن (الأهلى) وطارق حامد (الزمالك) وأيمن اشرف (الأهلى) ومحمد الشناوى (الأهلى) ومحمود حمدى "الونش" (الزمالك) وباهر المحمدى (الإسماعيلى) وصلاح محسن (الأهلى) ومحمد محمود (دجلة) ومحمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) ومحمد أبو جبل (سموحة) ومحمد حمدى (بيراميدز) وأحمد أيمن منصور (بيراميدز) وإسلام جابر(الداخلية) وطاهر محمد (المقاولون)، بينما تم استبعاد عمرو السولية ومحمد هانى لاعبى الأهلى للإصابة.


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