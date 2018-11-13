وصلة دجل.. اتصالات بـ"الحسين" على الموبايل

13 نوفمبر 2018 - 09:20 ص

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر حالة من الدجل بين الشيعة، حيث يقوم مذيع بإعطاء مقابليه "هاتفا"، وذلك للاتصال بالصحابى الحسين بن علي، وإبلاغه رسالة.

كان المحلل السياسى اليمنى محمد جميح قد نشر مقطع الفيديو على حسابه قائلا: "مهول هو حجم التضليل الذى يمارسه ملالى الكهنوت الإيرانى باسم التشيع.. أين مراجع الشيعة من هذا التمذهب الشعبوى المسيء للتشيع وللحسين؟

وأضاف: بلغ الدجل بأهل الكهنوت أن يزعموا للعامة التواصل مع الحسين بالموبايل، وكأن الحسين على الطرف الآخر يستمع.. أوقفوا هذه المهازل، أوقفوا ابتذال الحسين".

يذكر أيضا أن إمام جمعة طهران "كاظم صديقي" زعم أن المرشد الإيرانى علي خامنئى على اتصال مباشر بالمهدى المنتظر، وهذا الاتصال يتم أحيانا عبر الموبايل، وذلك حسب الظروف.

وأضاف أن المهدى المنتظر لا يتصل بأحد سوى خامنئى، لافتا إلى أنه لم يكن يعرف الإمام المهدى من قبل، ولكن المهدى خاطبه بالعربية قائلا: "طوبى لخامنئي.. أنت نائبى فى هذا الزمان".

وبحسب مزاعمه أيضا فإن خامنئى يقيم كل عام مراسم خاصة تسمى "الفاطمية"، حيث يدعو المهدى المنتظر للمشاركة فيها، مؤكدا أن المرشد له خط ساخن مع الإمام المهدى، وأن المهدى هو من أشرف على فتنة المعارضين قبل ثلاثة أعوام – فى إشارة إلى عملية القمع ضد الشعب احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية.

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