طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 24 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس لطيف شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 17 24

شبين الكوم 16 24

طنطا 16 24

دمنهور 15 24

الإسكندرية 15 24

بلطيم 16 24

مطروح 14 23

السلوم 15 22

سيوة 11 25

بورسعيد 18 24

دمياط 18 23

الزقازيق 16 24

الاسماعلية 14 24

السويس 15 25

العريش 15 24

رفح 14 23

رأس سدر 17 25

نخل 09 22

نويبع 21 25

طابا 19 23

كاترين 08 18

الطور 18 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 19 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 15 25

بنى سويف 15 25

المنيا 12 25

أسيوط 13 24

سوهاج 14 26

قنا 14 27

الأقصر 13 27

أسوان 16 28

أبوسمبل 16 27

الوادى الجديد 16 28

شلاتين 20 29

ابو رماد 22 28

راس حدربة 22 27

حلايب 23 26


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