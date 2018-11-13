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داعش" يعدم شخصين جنوبي كركوك العراقية

عرب وعالم

تنظيم داعش
تنظيم داعش

المصريون ووكالات

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أعدم تنظيم "داعش" الإرهابي، الإثنين، شخصين أحدهما عنصر أمن كان قد اختطفهما من قريتين جنوبي مدينة كركوك، شمالي العراق.
وبحسب تصريحات أدلى بها للأناضول، قال العميد افراسياب كامل المتحدث باسم شرطة كركوك، إن "مسلحي تنظيم داعش الإرهابي اختطفوا مدنيًا من قرية سيلماني، وقاموا بإعدامه رميًا بالرصاص".
وفي حادث آخر قال المصدر إن مسلحي التنظيم الإرهابي قاموا بنفس الطريقى بإعدام عنصر من مقاتلي الحشد العشائري بعد اختطافة من قرية "صباح" التابعة لبلدة "رياض".
وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014. 

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