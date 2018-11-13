  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:38 ص
بحث متقدم
قصف غزة (أرشيفية)

رد ناري من مصر بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

صلاح

تعليق "صلاح" على الصورة المثيرة للجدل.. هذا ما قاله

عمرو أديب

هذا ما قاله عمرو أديب على التصعيد الإسرائيلي في غزة

اللواء فؤاد علام

هذا ما حدث للتنظيمات الإرهابية في الفترة الأخيرة

أرشيفية

برلمانيون يضعون ضوابط لإبعاد «الإخوان» عن الجامعات

ماسبيرو

ماسبيرو يودع «الإريـال» اعتبارًا من يـنـايـر الـمـقـبـل

ماذا قال "البناء والتنمية" عن شهادة البرادعي؟

4 خطوات لإنقاذ الجماعة الإسلامية من مأزق«الإرهاب»

أرشيفية

4 مكاسب من فرض ضريبة على إعلانات «فيس بوك»

شعار ضد التحرش

«ستات قادرة».. وقائع تحرش بالرجال فهل يردعهن القانون؟

ماكرون أثناء استقبال أردوغان وزوجته

«ماكرون» يحاول تقبيل زوجة أردوغان والأخيرة تمنعه

عطل مفاجئ في "فيسبوك" حول العالم

عرب وعالم

"فيسبوك" يتيح خدمة "سلفني" نقدًا
"فيسبوك" يتيح خدمة "سلفني" نقدًا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قلق عالمي من "الوحش العسكري الروسي"

#

هذا ما سيحدث لـ"الهواتف الغبية" خلال الفترة المقبلة

#

التليفزيون الألماني يكشف مفاجأة صادمة عن لاعبي روسيا

#

"سواريز" فى موقف محرج بسبب "صلاح"

تعرض موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإثنين، إلى عطل مفاجئ، ما جعل الآلاف من مستخدميه حول العالم يواجهون مشكلة في الدخول إليه لما يقرب من ساعة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن "فيسبوك" تعطل قبل الساعة الواحدة مساءًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06: 00 تغ)، ما أثر على المستخدمين من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وصولًا إلى أوروبا.
وأوضحت أن هؤلاء الذين حاولوا الدخول إلى الموقع كانت تظهر لهم رسالة تقول "عذرًا، حدث خطأ ما"، بينما بدا مستخدمو الجوال غير قادرين على تحديث "آخر الأخبار".
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تمكن فيه العديد من المستخدمين من العودة إلى صفحاتهم على "فيسبوك"، لا يزال البعض يواجهون مشكلات في الموقع وتطبيقاته.
في المقابل، قالت شركة "فيسبوك" الأمريكية في رسالة للمستخدمين: "نحن نعمل على الأمر وسنقوم بإصلاحه في أقرب وقت ممكن".
وتكدست المئات من البلاغات حول وقوع الموقع خلال دقائق من وقوع العطل، حيث قال معظمهم (55 في المائة) إنهم يعانون من "انقطاع تام للخدمة"، حسبما أفاد موقع "داون ديكتور" الذي يتتبع انقطاع الخدمات بجميع أنحاء العالم.
وقال آخرون إنهم غير قادرين على تسجيل الدخول (35 بالمائة)، بينما تواجه مجموعة أصغر (14 بالمائة) مشكلات في الصور.
وبحلول الساعة 1: 15 مساءً (06: 15 تغ)، تم تسجيل أكثر من 1200 بلاغ بالفعل، ما دفع مستخدمي "فيسبوك" الغاضبين إلى اللجوء إلى "تويتر" بأعداد كبيرة للشكوى من انقطاع الخدمة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عطل مفاجئ في "فيسبوك" حول العالم
» إثيوبيا ترد.. هل سد النهضة معرض للانهيار؟
» تعليق ناري لـ"أديب" بشأن الاعتداء على مصرية بالكويت
» بشرى سارة من "كريم" لسكان القاهرة
» حكم ارتداء الأم ملابس شفافة أمام أطفالها
» أشرف زكي: هؤلاء خطر على سمعة مصر
» "بكر" يطالب بمحاكمة حمو بيكا و مجدي شطة
» بيراميدز يرتقي لوصافة الدوري
» رد ناري من روسيا بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة
» وفاة مبتكر أشهر الشخصيات الخارقة في السينما
» نائبة كويتية لوزيرة الهجرة:«لونسيتوا اللى جرى..هاتوا الدفاتر تنقرا»

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي